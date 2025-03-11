На экспозиции представлены работы 38 современных художников, выполненные с помощью самых разных техник.

В Санкт-Петербурге открылась выставка под названием О вкусной и здоровой пище. На экспозиции представлены работы 38 современных художников, выполненные с помощью самых разных техник, сообщает портал Культура Петербурга. Мастера вдохновлялись известной в советское время книгой, которая была почти в каждом доме.Участниками групповой выставки стали мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и Клина. Они представили графику, живопись и арт-объекты.Вряд ли можно сказать что-нибудь новое о еде. Написаны тысячи книг, нарисовано несметное количество натюрмортов. Тем не менее, услышав слова о вкусной и здоровой пище, почти каждый представляет себе книгу, в коричневом, зеленом, бежевом… переплете, издававшуюся несколько раз, начиная с 1952 года миллионными тиражами. Такая книга была почти в каждом доме. На форзаце изображен большой стол без начала и конца, накрытый скатертью, сервированный по всем правилам и ломящийся от всяческих яств и зелий: молочный поросенок, икра, фаршированная рыба, пироги, сыр, вазы с фруктами, вина и, наконец, бутылка шампанского в ведерке со льдом. Заканчивается книга опять же красиво накрытым столом со всевозможными сладостями: пирожными, конфетами, шоколадом, печеньями и бутылками с мускатами, ликерами, коньяками… Между передним и задним форзацами на более чем четырехстах страницах помещены всевозможные рецепты блюд на все вкусы и возможности, перемежающиеся уже отдельными картинками кухонной утвари, рыб, мяса, тортов и всякой всячины. Такая вот утопия, миф об изобилии, — рассказала куратор выставки Наталья Звонарева.На картинах можно увидеть сценки из советского прошлого — например, очередь за сосисками в продуктовом магазине, бытовые зарисовки — домашнее застолье или мини-вечеринку, а также изображения знаменитых тортов.