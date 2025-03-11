Поезда продолжают ездить через станцию Юрьевец, на которой ночью упал дрон. Несмотря на то, что на участке есть повреждения, они оказались незначительными, так что железная дорога продолжает

Поезда продолжают ездить через станцию Юрьевец, на которой ночью упал дрон. Несмотря на то, что на участке есть повреждения, они оказались незначительными, так что железная дорога продолжает работу. Об этом сообщил Дмитрий Наумов в своих соцсетях. Мэр горда прибыл на место, чтобы вместе со специалистами оценить обстановку на месте атаки БПЛА. Сейчас на месте работают