Два беспилотника подавлены с помощью радиопомех минувшей ночью в Киржачском районе. Дроны летали у деревни Песьяне. Аппараты не нанесли никаких повреждений и ничего не разрушили,

Два беспилотника подавлены с помощью радиопомех минувшей ночью в Киржачском районе. Дроны летали у деревни Песьяне. Аппараты не нанесли никаких повреждений и ничего не разрушили, рассказала глава района Елена Карпова. Были эвакуированы жители поселка Барсово. По информации на 9 утра, люди все еще были в эвакуационном пункте. Елена Карпова призвала киржачан сохранять спокойствие. На месте