Владимирцы воспользовались приложением «Радар.НФ».

Более 6 тыс. жителей Владимирской области сообщили о беспилотниках в небе. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ во вторник, 11 марта.Владимирцы воспользовались приложением «Радар.НФ» для сообщения о беспилотниках. На сегодняшний день зарегистрировано около 6896 сигналов от граждан о подозрительных объектах в небе. Сервис предназначен для оперативного уведомления федеральных служб, которые смогут провести проверки и принять необходимые меры.Напомним, ранее мы писали, что