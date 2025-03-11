Во Владимире женщина, живущая в одном из частных домов на улице Ватутина, решила сжечь сухую растительность на своем участке. Опасное решение в сухую и ветреную погоду: огонь вдруг

Во Владимире женщина, живущая в одном из частных домов на улице Ватутина, решила сжечь сухую растительность на своем участке. Опасное решение в сухую и ветреную погоду: огонь вдруг перекинулся на деревянный дом. Как рассказали в пресс-службе МЧС области, пламя распространилось на 140 квадратов. Прибывшие пожарные справились с огнем. Судя по фото, дом не так уж