Жители Владимирской области смогут получить профессиональную помощь.

С 9 по 20 марта Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей. Акцию приурочили ко Всемирному дню прав потребителей (15 марта).Жители Владимирской области смогут получить профессиональную помощь и разобраться с проблемами, связанными с нарушением их потребительских прав.Специалисты подскажут, как правильно составить претензию или исковое заявление, если вас обманули в магазине, продали некачественный товар или оказали услугу ненадлежащего уровня.Консультации дадут по бесплатным номерам: 8 800 555‑49‑43; 8 800 200‑05‑45 и 8 (4922) 45‑10‑70.