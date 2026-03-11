Подробности происшествия уточняются.

Утром 11 марта на трассе Р‑132 у поселка Великодворский (Гусь‑Хрустальный МО) произошла авария, столкнулись два автомобиля. Спасателям пришлось деблокировать одного из пострадавших, ситуация явно требовала оперативного вмешательства.На место выехали 8 специалистов и 3 единицы техники, в том числе 4 сотрудника МЧС и одна спецтехника ведомства. Они занялись ликвидацией последствий ДТП и помощью участникам аварии.Подробности происшествия уточняются.