Мужчина сам вышел на связь с агентом СБУ.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 35-летнего жителя Владимирской области, который планировал серию диверсий на военных аэродромах. Мужчина сам вышел на связь с агентом СБУ через мессенджер и согласился уничтожать российскую авиационную технику.По заданию кураторов он забирал из тайников в Московской и Калужской областях дроны-камикадзе и взрывчатку, после чего превратил свою квартиру в настоящую мастерскую по сборке бомб.Злоумышленник подошел к делу основательно: он не только собирал взрывные устройства для БПЛА, но и регулярно тренировался управлять беспилотниками. Чтобы выбрать цели для атаки, фигурант выезжал на разведку к военным аэродромам во Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве. Силовики задержали его с поличным на территории Ивановской области как раз в тот момент, когда он вел подготовку к теракту.При обыске в его квартире нашли целый склад: FPV-дроны, антенны, видеокамеры и готовую взрывчатку. Теперь мужчине придется ответить сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, включая государственную измену и участие в диверсионном сообществе.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .