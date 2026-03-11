Во Владимирской области девочка жила в жутких условиях из-за матери-алкоголички.

В городе Кольчугино Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении матери, которая забыла о своих родительских обязанностях и лишала свою 8-летнюю дочку самого необходимого, даже нормальной еды.Когда сотрудники прокуратуры и опеки зашли в один из домов с проверкой, то увидели картину, которую сложно забыть. На полу — горы окурков и пустых бутылок, по углам — экскременты животных, а в самом дальнем углу под кроватью, сжавшись в комок от ужаса, сидела восьмилетняя девочка. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Школа забила тревогуВсе началось с того, что второклассница перестала приходить на уроки. В администрации Кольчугинского района забеспокоились: ребенок пропускает занятия неделями, и никаких уважительных причин нет. Когда проверяющие постучали в дверь квартиры, им открыла мать, которая едва стояла на ногах от выпитого спиртного.То, что увидели внутри, сложно назвать жильем для человека. В воздухе стоял тяжелый запах перегара и нечистот. В холодильнике прокуроры не нашли ни одного нормального продукта — только остатки еды с давно истекшим сроком годности. Выяснилось, что ребенок несколько дней сидел практически голодным. У девочки не было даже чистого постельного белья, не говоря уже о месте для игр или подготовки к школе. Она ходила в грязных вещах, пока мать проводила время в очередном запое.Хроника жестокости: от собаки до ребенкаСамое страшное в этой ситуации то, что женщина — далеко не «новичок» в поле зрения полиции. Раньше ее уже много раз наказывали за то, что она плохо следит за дочерью. Была и более жуткая история: мать получила уголовный срок за то, что жестоко издевалась над собакой прямо на глазах у своего ребенка. Видимо, причинять боль тем, кто слабее, стало для нее нормой.Удивительно, но даже после такого суд однажды дал ей шанс. Когда управление образования пыталось ограничить ее в правах, женщине поверили, что она исправится. Но чуда не случилось. Несмотря на все предупреждения опеки и визиты полиции, она продолжала пить, превращая жизнь дочери в бесконечный кошмар, который мешал девочке нормально расти и развиваться.Спасение из «нехорошей» квартирыНа этот раз прокуратура действовала решительно. Поняв, что оставлять ребенка в этом притоне опасно для жизни, прокурор инициировал немедленное изъятие девочки из семьи. Прямо из этой захламленной квартиры малышку отвезли в социальное учреждение, где ее, наконец, накормили и уложили спать в чистую постель.Теперь матери придется отвечать по всей строгости закона. По результатам проверки полиция возбудила сразу два уголовных дела: за ненадлежащее воспитание и за оставление ребенка в опасности. Второго шанса на «исправление» за счет здоровья и психики дочери у нее, скорее всего, уже не будет.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .