Утром в Камешковском районе на участке автодороги М‑7 «Волга» между деревнями Хохлово и Новая Быковка столкнулись четыре автомобиля. Прокуратура района взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии.По предварительным данным, водитель «ВАЗа» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «Газель».Удар спровоцировал еще одно столкновение — пострадали еще два легковых автомобиля. Водитель и пассажир «ВАЗа» погибли, остальным участникам ДТП оказали необходимую медицинскую помощь.Сейчас следователи разбираются в деталях происшествия.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .