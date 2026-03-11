Все работы должны были завершить до 17 февраля.

Реконструкция четвертой очереди поликлиники в Карабаново рискует затянуться. Александровская городская прокуратура выявила серьезные нарушения сроков выполнения работ.По контракту с ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» компания ООО «ИНЖСТРОЙ ГРУПП» должна была завершить все работы до 17 февраля 2026 года. Но к 27 февраля на объекте даже не было рабочих и техники.Прокурор Андрей Антонов лично проверил стройплощадку и убедился, что обязательства по контракту не выполнены, а строительно‑монтажные работы фактически не ведутся. После этого прокуратура организовала срочное совещание с заказчиком и подрядчиком. Стороны разработали план, как наверстать упущенное. Кроме того, руководителю строительной компании уже внесли представление.