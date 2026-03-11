«Ростелеком», цифровой лидер страны, в годовщину старта акции «Тест-драйв» расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов.

«Ростелеком», цифровой лидер страны, в годовщину старта акции «Тест-драйв» расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. «Тест-драйв» в марте 2025 года и за это время по акции клиенты «Ростелекома» подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.Главное преимущество обновленного «Тест-драйва», что теперь протестировать услуги в реальных условиях можно с использованием , которые гарантируют высокую скорость передачи данных и связь без перебоев при подключении большого количества устройств, даже в часы пик. В рамках акции можно подключить и проверить работу пакета услуг для дома и семьи, включая высокоскоростной доступ в интернет, интерактивное ТВ и (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), мобильную связь.Теперь для тестирования доступно больше контента — опция объединяет более 250 ТВ‑каналов, подписки на кино и сериалы онлайн-кинотеатров Wink, START и AMEDIATEKA, а также сервисы «Wink Музыка» и «Wink Книги».Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:«Динамика подключений подтверждает, что возможность бесплатно попробовать у себя дома интернет и другие услуги "Ростелекома” становится важным фактором при выборе провайдера. О качестве наших услуг наглядно говорит тот факт, что абсолютное большинство новых клиентов остается с нами по окончанию бесплатного периода. Поэтому мы не только сохраняем акцию "Тест-драйв”, но и делаем ее еще интереснее для наших абонентов».До конца марта новые клиенты «Ростелекома» могут также провести тест-драйв облачного домашнего видеонаблюдения. При решении приобрести видеокамеру после окончания тестового срока, сервис облачного хранения и управления видеозаписями предоставляется в подарок на два года.Подключить услуги «Ростелекома», а также узнать подробности акции и доступности оборудования в вашем регионе можно или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.По данным аналитического агентства «ТМТ консалтинг» за 2025 год ПАО «Ростелеком» занимает лидирующую позицию по объему выручки в соответствии с оценкой структуры рынка телекоммуникаций в РФ по операторам.Реклама.ПАО Ростелеком.ИНН 7707049388. 2W5zFJ5s8Uy