В ДТП участвовали сразу четыре автомобиля — «ВАЗ», «Газель», «БМВ» и «Ниссан».

Утром 11 марта на 17‑м км трассы Р‑132 «Золотое кольцо» (восточное соединение с М‑7 «Волга») в Камешковском районе произошла страшная авария. В ДТП участвовали сразу четыре автомобиля — «ВАЗ», «Газель», «БМВ» и «Ниссан».По предварительным данным УМВД по региону, водитель «ВАЗа», двигавшийся в сторону Владимира, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». От удара машины столкнулись еще с двумя автомобилями. Водитель и пассажир «ВАЗа» погибли на месте до приезда скорой. Еще двое участников аварии получили ранения.Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства происшествия.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .