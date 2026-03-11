ФОК на Лакина во Владимире могут открыть досрочно, уже в октябре. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, строящийся за федеральной трассой на улице Лакина в районе дома №157, готов на

ФОК на Лакина во Владимире могут открыть досрочно, уже в октябре. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, строящийся за федеральной трассой на улице Лакина в районе дома №157, готов на 70%. Хотя по проекту строительство должно завершиться к концу 2026 года, министр спорта Владимирской области Наталья Федорова анонсировала возможное открытие уже этой осенью. Наталья Федорова, министр физической культуры