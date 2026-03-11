По версии следствия, преступная схема работала почти четыре года: с декабря 2021‑го по январь 2026‑го.

В Александровском районе пятеро местных жителей обвиняются в организации незаконных азартных игр. Дело расследует следственный отдел по городу Александров. По версии следствия, преступная схема работала почти четыре года: с декабря 2021‑го по январь 2026‑го.Все началось с подвала на улице Заречной в Струнино — там разместили 24 игровых аппарата. За процессом следили сразу несколько человек: одна из участниц впускала игроков и вела учет прибыли, ее мать и еще одна местная жительница тоже подменяли ее в роли оператора, а пятый соучастник отвечал за техническое обслуживание автоматов.Когда истекла аренда подвала, терминалы перевезли на дачу одной из фигуранток в СНТ Александровского района. Там подпольное казино продолжало работать до января 2026 года — пока следователи вместе с оперативниками не изъяли оборудование.Сейчас двоим обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, остальные также под следствием. Следователи продолжают допросы и выясняют, сколько денег удалось заработать на подпольных играх.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .