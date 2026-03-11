В Третьяковке перед картиной два знатока:
- Ого! Вы только посмотрите, какая прелесть! Какая техника! Какой колорит! Волшебная палитра!
- Да, превосходно! А какая игра красок! Обратите внимание, как восхитительно первые лучи солнца вплетаются в общую гармонию жизни просыпающейся природы. Какая гамма авторских чувств!!
- Да-а! Неподражаемо! А вот эти изумрудные блики на воде придают эстетическую свежесть всему полотну!
- Гениально!
- Да-а! А вот рамочка-то... того-с... - х%йня-с!
- Совершенно с Вами согласен, батенька, рамочка - по@бень-с редкосная! Блевать тошно-с!..
