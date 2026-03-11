На Содышке, озере Семязино и реке Клязьме толщина льда колеблется от 14 до 23 см.

Управление гражданской защиты Владимира предупреждает: выходить на лед сейчас крайне рискованно. На Содышке, озере Семязино и реке Клязьме толщина льда колеблется от 14 до 23 см, и это обманчивая прочность. Всего несколько теплых часов под солнцем делают его опасным, а если плюсовая температура держится больше трех дней, прочность льда падает на 25 %.По постановлению администрации города запрещен выход на лед при толщине менее 10 см, а выезд техники — при толщине менее 25 см. Особенно коварны заснеженные участки и места у берега: там лед подмывают ручейки талой воды и теплые потоки от нагретой земли. Опасны и зоны с подводной растительностью, устья ручьёв, а также места выхода родниковых ключей — даже на большой глубине лед над ними может быть хрупким или вовсе отсутствовать.