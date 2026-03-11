Правительство Владимирской области вновь обратило внимание управляющих организаций, ТСЖ и жилищных кооперативов на необходимость создания каналов в национальном мессенджере MAX. Эта мера

Правительство Владимирской области вновь обратило внимание управляющих организаций, ТСЖ и жилищных кооперативов на необходимость создания каналов в национальном мессенджере MAX. Эта мера призвана улучшить взаимодействие и своевременное информирование жителей многоквартирных домов. На оперативном совещании правительства области обсуждалось внедрение новых цифровых инструментов для общения с жильцами, основой которых стал мессенджер MAX. По федеральному закону от 29.12.2025