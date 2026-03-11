Все фигуранты признали вину и полностью возместили ущерб.

Во Владимире перед судом предстанут водитель грузовика и трое работников склада крупного предприятия по производству мясной продукции. Они организовали целую схему хищения деревянных поддонов. С апреля по август 2024 года соучастники 17 раз вывозили имущество предприятия и продавали предпринимателю.Организатором выступал водитель, который регулярно занимался перевозкой продукции. Он привлек к делу кладовщика и двух транспортировщиков. Вместе они похитили более тысячи поддонов, нанеся ущерб на 360 тысяч рублей. Раскрыть схему удалось благодаря бдительности одного из сотрудников. Он заметил нехарактерный груз в машине, проследил за ней и сообщил руководству. Проверка с просмотром записей с камер подтвердила подозрения.Все фигуранты признали вину и полностью возместили ущерб. Теперь дело ждет рассмотрения в суде.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .