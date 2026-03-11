Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Владимира, обвиняемых в серийных кражах со склада крупного мясоперерабатывающего предприятия.

Организатором схемы оказался водитель грузовика, который регулярно перевозил продукцию. По версии следствия, с апреля по август 2024 года водитель договорился с кладовщиком и двумя транспортировщиками склада на улице Полины Осипенко о хищении деревянных поддонов. За