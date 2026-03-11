Минкультуры Владимирской области определило, кто получит государственную поддержку в 2026 году. Денежные поощрения достанутся лучшим сельским культурно-досуговым организациям, библиотекам

Минкультуры Владимирской области определило, кто получит государственную поддержку в 2026 году. Денежные поощрения достанутся лучшим сельским культурно-досуговым организациям, библиотекам и их сотрудникам. Об этом сообщили в облправительстве. Всего на эти цели предусмотрено около 1,7 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Средства выделены в рамках регионального проекта «Развитие искусства и творчества» областной госпрограммы «Развитие культуры».