Красота и гордость каждой девушки – это ее волосы. Но по статистике только 1 из 10 современных женщин довольна состоянием и внешним видом своих волос. Pantene совершил революцию в мире шампуней и проводит этой весной суперакцию в 11 городах России!

Красота и гордость каждой девушки – это ее волосы. Но по статистике только 1 из 10 современных женщин довольна состоянием и внешним видом своих волос. Pantene совершил революцию в мире шампуней и проводит этой весной суперакцию в 11 городах России!Чтобы попробовать уникальную новинку от Pantene, не нужно ждать, пока закончится старый шампунь. Любая девушка может сделать подарок своим волосам, наполнив их силой и красотой вместе с новой формулой Pantene – принести свой старый шампунь, чтобы обменять его на новый Pantene. Подробнее можно узнатьА 14 апреля состоится День красоты Pantene с участием посла бренда двукратным призером Олимпийских игр 2018 года, фигуристкой Евгенией Медведевой. В этот день в торговом центре "Авиапарк" все желающие смогут обменять свой старый шампунь на новый Pantene с инновационной формулой Pro-V Nutrient Blends™ и лично испытать, что такое сильные волосы Pantene.В рамках Дня красоты Pantene гостей ждет много интересного:персональные консультации по уходу за волосами от звездного стилиста – арт-директора Pantene Андрея Дрыкина.встреча с послом красоты Pantene – двукратным призером Олимпийских игр 2018 года, фигуристкой Евгенией Медведевой. Известная спортсменка встретится с гостями праздника в 16.00.3D-фотозона, на территории которой можно будет сделать креативные снимки.возможность сделать стильную укладку и выиграть призы при покупке продукции Pantene.