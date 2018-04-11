Дональд Трамп сделал в течение дня сразу несколько громких заявлений, касающихся и ситуации в Сирии и отношений России и США. В частности, президент Соединенных Штатов предложил остановить гонку вооружений. Что все это значило? И какие последствия могут иметь твиты американского президента для мировой политики?

Дональд Трамп сделал в течение дня сразу несколько громких заявлений, касающихся и ситуации в Сирии и отношений России и США. В частности, президент Соединенных Штатов предложил остановить гонку вооружений. Что все это значило? И какие последствия могут иметь твиты американского президента для мировой политики?Если "Томагавки" все-таки упадут на Сирию, то виноват в этом будет не американский главнокомандующий, а специальный прокурор Роберт Мюллер. К такому выводу подводит читателей своего микроблога Дональд Трамп. "Многие трудности с Россией спровоцированы фейковым и коррумпированным расследованием, возглавляемым всеми приверженцами Демократической партии или людьми, работавшими на Обаму, — написал Дональд Трамп в Twitter. — Мюллер самый противоречивый персонаж из всех (если не считать Розенстайна). Никакого сговора не было, поэтому они и сходят с ума!".Этот твит, взвешенный по тональности и отражающий расклад сил в Вашингтоне, где Трампу все чаще приходится быть своим среди чужих, оказался третьим в цепочке написанных президентом США сообщений. С утра он начал угрожающе? "Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и "умные". Вы не должны быть партнерами с животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим".Через 40 минут Трамп неожиданно развернулся на 180 градусов: "Наши взаимоотношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая период холодной войны. Оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи для ее экономики, это было бы очень легко сделать, нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Прекратим гонку вооружений?".Кто знает, может, в перерыве между этими двумя твитами президент США включил повтор вчерашней программы телеканала Fox News, которому безгранично доверяет. В прямом эфире ведущий Такер Карлсон выводил на чистую воду сенатора Роджера Уикера. И вывел: "Позвольте снова спросить вас. Год назад нам говорили, что зарин в Сирии применил режим Асада. Два месяца назад мы узнали, что нам это точно неизвестно, что нам об этом лгали. Мне казалось, что вы, сенатор США, должны быть заинтересованы в выяснении истины. Потому что истина важна, разве не так?"Никки Хейли Fox News, видимо, не смотрит. Во всяком случае, постпред США в Совбезе явно не ожидала такого поворота и накануне в ООН привычно обрушивалась на Россию. Помогала, как обычно, британская коллега, вдруг блеснуть не только цитатами Конан Дойла, но знанием основоположников. "Российский посол сказал, что речь не идет о подсчете количества наложенных Россией вето. Но я с этим не согласна, — заметила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс. — Как говорил Ленин, "количество переходит в качество". Действия России противоречат правилам и авторитету Совета Безопасности, и шаг назад в обеспечении международного порядка и человечества, в целом"."Я очень рад, что моя британская коллега знакома с работами классиков марксизма-ленинизма, — парировал на это постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. — Впрочем, это неудивительно. И Маркс, и Энгельс, и Ленин были частыми визитерами в Лондоне. Маркс вообще там похоронен. Но я хочу предложить еще одну цитату из Владимира Ильича Ленина, который написал работу — "Лучше меньше, но лучше"."Карл Маркс, должно быть, перевернулся в своей могиле, наблюдая за тем, как страна, основанная во многом на его идеалах, поддерживает Сирию в использовании химического оружия", — отвечает на это Карен Пирс.По логике Пирс и Хейли (она тоже углубилась в подсчеты количества российских вето), наша страна наоборот должна было слепо поддержать проект западной резолюции. Касалась она создания нового механизма расследования химатак Сирии, для которого придумали хитроумную схему. И США, и Великобритания, и примкнувшие к ним хотят, чтобы эксперты комиссии совмещали функции и дознавателей и прокуроров. Ну чтобы удобнее обеспечивать нужный результат, заранее внедрив своих людей."Моя американская коллега будет старательно подсчитывать количество российских вето по Сирии, — продолжает на это Василий Небензя. — Не исключаю, что она взяла на себя капиталистическое обязательство — добиться безрассудной политикой США какого-то личного рекорда в этом. Мы применяем вето для того, чтобы защитить международное право — мир и безопасность. И чтобы не дать вам вовлечь Совет Безопасности в ваши авантюры".Их цель, что называется, на поверхности. "На самом деле авторы движимы совсем иными приоритетами, — добавляет Василий Небензя. — Они как раз уповают на то, что решение не будет принято. Они хотят этого. Этот факт они положат в копилку доводов для обоснования силовых действий против Сирии. Вашингтонская администрация уже несколько дней держит в напряжении международное сообщество, рассуждая о готовящихся важных решениях".У России был свой альтернативный вариант. Но его принятие предсказуемо сорвали США и их союзники. Поддержали российский проект шесть стран, включая Китай. "Китай сожалеет, что проект резолюции не был принят, — говорит заместитель постоянного представителя КНР при ООН У Хайтау. — Проект резолюции предусматривал создание нового механизма расследований для установления фактов и правды: он предлагал улучшенные методы работы по сравнению с предыдущим механизмом расследования, конкретные меры по тщательному расследованию на месте событий и гарантировал беспристрастность процедур и сбора доказательств".Но именно беспристрастность и доказательства меньше всего интересны тем, кто стоит за историей с якобы химической атакой в Восточной Гуте. "Мне кто-нибудь здесь может членораздельно объяснить — зачем это якобы произошедшая химатака в Думе была нужна Дамаску в принципе? – спрашивает Василий Небензя. — Тем более что из Думы к тому времени уже практически полностью были эвакуированы боевики. А те боевики, вывод которых продолжился 8 апреля, ничего не знали об этой якобы случившейся химической атаки. Я отвечу за вас. Эта провокация была, как воздух, нужна боевикам, которые получили такую своевременную поддержку от США и других западных стран".В курсе ли был Трамп или хвост опять решил повилять собакой — вопрос открытый. Но на президента США все активнее давят. По данным CNN, после обыска в офисе его личного адвоката Майла Коэна хозяин овального кабинета задумался над увольнением заместителя генпрокурора Рода Розенстайна. Без него агенты ФБР не могли бы получить ордер на этот обыск, а вот санкционировать поездку экспертов в сирийский город Дума в Вашингтоне не стали.США и их союзники, отказавшиеся принимать предложенную нашей страной резолюцию в поддержку миссии ОЗХО, по сути, расписались в том, что никакого расследования им не требуется. Но, несмотря на это, экспертам, которые едут в Восточную Гуту, все равно будут помогать. Безопасность обеспечат и российские военные, и сирийские власти.