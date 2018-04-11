Соответствующий приказ подписала министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Руководить вузом Анзор Саралидзе будет до 2023 года.

Анзор Саралидзе утвержден на пост ректора ВлГУ. Соответствующий приказ подписала министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Руководить вузом Анзор Саралидзе будет до 2023 года. Напомним, выборы прошли 7 февраля. На этот пост претендовали три кандидата. Первый - Директор Института экономики и менеджмента Павел Захаров. Вторым стал - Анзор Саралидзе. Третьим кандидатом был Лев Логинов, проректор по социальной политике. По итогам голосования больше всех голосов получил Анзор Саралидзе, за него проголосовало 155 человек, за Павла Захарова - 29, Льва Логинова — 9.