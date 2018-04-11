Спустя месяц после живой премьеры нового седана Audi A6 немцы показали и более практичную, но не менее стильную версию в кузове универсал. Автомобиль получил все те же технологические фишки, который есть у исходной модели.
<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-audi-predstavila-novoe-pokolenie-universala-a6.html" target="_blank">Audi представила новое поколение универсала А6</a> - Спустя месяц после живой премьеры нового седана Audi A6 немцы показали и более практичную, но не менее стильную версию в кузове универсал. Автомобиль получил все те же технологические фишки, который есть у исходной модели.
[url=http://33live.ru/novosti/11-04-2018-audi-predstavila-novoe-pokolenie-universala-a6.html]Audi представила новое поколение универсала А6[/url] - Спустя месяц после живой премьеры нового седана Audi A6 немцы показали и более практичную, но не менее стильную версию в кузове универсал. Автомобиль получил все те же технологические фишки, который есть у исходной модели.