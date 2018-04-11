Житель Бельгии сорвал джекпот в лотерее EuroMillions: он выиграл 17 миллионов евро. При этом отмечается, что только в 2017 году около 6,5 миллиона жителей Бельгии сыграли в нее минимум по одному разу. Вообще же благодаря этой лотерее ежегодно миллионерами становятся несколько жителей Бельгии.

Житель Бельгии сорвал джекпот в EuroMillions. Как сообщил 11 апреля представитель этой лотереи, он выиграл 17 миллионов евро.При этом отмечается, что только в 2017 году около 6,5 миллиона жителей Бельгии сыграли в EuroMillions как минимум по одному разу. Вообще же благодаря этой лотерее ежегодно миллионерами становятся несколько жителей Бельгии.Так, например, в октябре 2016 года уборщик улиц из Брюсселя сорвал в EuroMillions джекпот в 168 миллионов евро. Это стало самым крупным выигрышем в истории королевства.В 2017 два других счастливчика в Бельгии выиграли в ту же лотерею 153 миллиона и 23 миллиона соответственно, передает РИА Новости.Один лотерейный билет в EuroMillions стоит 2,5 евро. Всего участвуют в этой лотерее около 200 миллионов человек.В конце марта сообщалось, что крупный выигрыш в другой лотерее — Mega Millions выпал на долю везунчика в американском штате Нью-Джерси. Сумма выигрыша составила 521 миллион долларов.