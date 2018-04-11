Катание на самолете по улицам Тюмени, ростовчанин с килограммом таблеток и резня в уфимском цирке. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Катание на самолете по улицам Тюмени, ростовчанин с килограммомтаблеток и резня в уфимском цирке. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Полтора года условно получил житель Нижегородской области,по вине которого погиб 20-летний рыбак. 37-летний житель села Каменка признанвиновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожностисмерть человека. Виновник аварии провожал троих товарищей в Нижний Новгород. Неимея удостоверения на право управления маломерным судном, он воспользовалсячужой моторной лодкой для переправы через Волгу. В поездку отправились втемноте, без сигнальных огней и спасательных жилетов. Лоднка перевернулась,один из пассажиров утонул, сообщает .Взрыв насудостроительном заводе Алмаз в Санкт-Петербурге. Один человек погиб, еще 11 пострадали.В сварочном цеху на строительных лесах для реставрации находится корабль. Водном из трюмов проводились лакокрасочные работы, произошел взрывгазо-воздушной смеси. К счастью, возгорания не было, передаетВ Ростове-на-Дону задержали местного жителя с килограммомтаблеток. 33-летний мужчина пытался перекинуть через забор исправительногоучреждения газетный сверток с капсулами. Как выяснилось позже, в свертке был"Трамадол" – психотропный опиоидный анальгетик. Мужчина задержан, емугрозит 8 лет колонии, пишетГлавный инженер ЭПУ "Казаньгоргаз" Фагим Ильясовзадержан в Высокогорском районе Татарстана. По данным следствия, в 2007 году онпричастен к махинациям с земельными участками площадью 1,2 тысячи квадратныхметров в деревне Большие Клыки. Задержанный Ильясов в 2009 году незаконнозарегистрировал право собственности на землю и продал ее за 900 тысяч рублей. Своювину подозреваемый не признал, сообщаетЖителей улицы Амурской в Тюмени 10 апреля удивил проезжающиймимо гидроплан СК-12. Двое человек катили самолет по улице вручную, причемплоскости крыла воздушного судна были демонтированы. Как позже выяснилось, самолетс таким же номером потерпел крушение в Красноярском крае в августе 2016 года. Однако,судяпо опубликованным в соцсетях кадрам, амфибию удалось восстановить. Как отмечаютгорожане, фирма, специализирующаяся на изготовлении и ремонте самолетов СК-12,находится именно в той части города, где была сделана попавшая в соцсетифотография, передаетБолее чем на 2 миллиона рублей нагрел руки на голубомтопливе один из руководителей "Омскоблгаза". Прокуратура Омскаутвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнегоэкс-начальника отдела реализации. С июня 2014 года по октябрь 2015 бывшийработник предприятия создал схему по хищению сжиженного газа, который в итогезаправлялся в автомобили. На имущество бывшего начальника наложен арест.Уголовное дело будет направлено в Советский суд, пишетГрузовик с поддельным алкоголем нашли в Ижевске. 3,5 тысячибутылок контрафакта доставил в столицу Удмуртии 31-летний житель Пермскогокрая. Суд заключил его под стражу. За использование поддельных акцизных марокмужчине грозит до 8 лет лишения свободы, передаетСудебный процесс над двумя мошенниками, которые лишаликвартир сирот, прошел в Нижнем Тагиле. Жители города по имени Эрик Май и АртемШуфлик в период с 2014 по 2016 годы находили сирот, которые имели долги зауслуги ЖКХ, входили в доверие, обещая помощь в трудной ситуации. Мошенникипринуждали сирот подписывать документы, после чего потерпевшие лишалисьнедвижимости. Эрик Май, чтобы скрыться от сыщиков, даже изменил имя – раньше онбыл Максимом Караваевым – и покинул Россию. Однако его нашли в Белоруссии иэкстрадировали на родину. Мошенники получили 10 и 5 лет строгого режима,сообщаетПриговор по делу о сбыте 180 килограммов марихуаны вынес Михайловскийрайонный суд Волгоградской области. Двое местных жителей в сентябре прошлогогода десять дней подряд собирали дикорастущую коноплю в окрестностях одного изхуторов. "Урожай" они сушили и перерабатывали прямо в лесопосадке.Мужчины успели заготовить около 2,3 килограмма гашиша, свыше 95 килограммовмарихуаны и около 80 килограммов стеблей конопли. Предпринимателей вскорезадержали сотрудники ФСБ. Один из подсудимых получил девять лет и восемьмесяцев заключения, второй – десять лет и один месяц, пишетУправляющая компания в Уфе возместит причиненный местнойпенсионерке моральный вред. В октябре 2014 года 66-летняя уфимка споткнулась оплохо закрепленный уголок ступеньки и упала, спускаясь по лестницемногоквартирного дома. Как определили медики, ее здоровью был причинен вред среднейтяжести. Причиной несчастного случая стало ненадлежащее содержание общегоимущества ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района" – которая и выплатитпенсионерке 100 тысяч рублей, передаетКровавая драма в башкирском городе Учалы. В больницу былдоставлен мужчина с ножевыми ранениями. Как выяснилось, это артист передвижногоцирка "Шапито". Раны мужчине нанесла его супруга, 32-летняя воздушнаягимнастка этого же цирка. Женщина обвиняется в покушении на убийство. Супругивечером выпивали, под воздействием паров алкоголя разыгралась сцена ревности. Женщинав ярости схватила нож и нанесла несколько ножевых ранений своему 33-летнемусупругу, работающему в "Шапито" дрессировщиком собак. По факту покушения на убийство возбуждено уголовноедело, сообщает