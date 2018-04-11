Катание на самолете по улицам Тюмени, ростовчанин с килограммом
таблеток и резня в уфимском цирке. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Катание на самолете по улицам Тюмени, ростовчанин с килограммом
таблеток и резня в уфимском цирке. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Полтора года условно получил житель Нижегородской области,
по вине которого погиб 20-летний рыбак. 37-летний житель села Каменка признан
виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности
смерть человека. Виновник аварии провожал троих товарищей в Нижний Новгород. Не
имея удостоверения на право управления маломерным судном, он воспользовался
чужой моторной лодкой для переправы через Волгу. В поездку отправились в
темноте, без сигнальных огней и спасательных жилетов. Лоднка перевернулась,
один из пассажиров утонул, сообщает .
Взрыв на
судостроительном заводе Алмаз в Санкт-Петербурге. Один человек погиб, еще 11 пострадали.
В сварочном цеху на строительных лесах для реставрации находится корабль. В
одном из трюмов проводились лакокрасочные работы, произошел взрыв
газо-воздушной смеси. К счастью, возгорания не было, передает
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя с килограммом
таблеток. 33-летний мужчина пытался перекинуть через забор исправительного
учреждения газетный сверток с капсулами. Как выяснилось позже, в свертке был
"Трамадол" – психотропный опиоидный анальгетик. Мужчина задержан, ему
грозит 8 лет колонии, пишет
Главный инженер ЭПУ "Казаньгоргаз" Фагим Ильясов
задержан в Высокогорском районе Татарстана. По данным следствия, в 2007 году он
причастен к махинациям с земельными участками площадью 1,2 тысячи квадратных
метров в деревне Большие Клыки. Задержанный Ильясов в 2009 году незаконно
зарегистрировал право собственности на землю и продал ее за 900 тысяч рублей. Свою
вину подозреваемый не признал, сообщает
Жителей улицы Амурской в Тюмени 10 апреля удивил проезжающий
мимо гидроплан СК-12. Двое человек катили самолет по улице вручную, причем
плоскости крыла воздушного судна были демонтированы. Как позже выяснилось, самолет
с таким же номером потерпел крушение в Красноярском крае в августе 2016 года. Однако,судя
по опубликованным в соцсетях кадрам, амфибию удалось восстановить. Как отмечают
горожане, фирма, специализирующаяся на изготовлении и ремонте самолетов СК-12,
находится именно в той части города, где была сделана попавшая в соцсети
фотография, передает
Более чем на 2 миллиона рублей нагрел руки на голубом
топливе один из руководителей "Омскоблгаза". Прокуратура Омска
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего
экс-начальника отдела реализации. С июня 2014 года по октябрь 2015 бывший
работник предприятия создал схему по хищению сжиженного газа, который в итоге
заправлялся в автомобили. На имущество бывшего начальника наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Советский суд, пишет
Грузовик с поддельным алкоголем нашли в Ижевске. 3,5 тысячи
бутылок контрафакта доставил в столицу Удмуртии 31-летний житель Пермского
края. Суд заключил его под стражу. За использование поддельных акцизных марок
мужчине грозит до 8 лет лишения свободы, передает
Судебный процесс над двумя мошенниками, которые лишали
квартир сирот, прошел в Нижнем Тагиле. Жители города по имени Эрик Май и Артем
Шуфлик в период с 2014 по 2016 годы находили сирот, которые имели долги за
услуги ЖКХ, входили в доверие, обещая помощь в трудной ситуации. Мошенники
принуждали сирот подписывать документы, после чего потерпевшие лишались
недвижимости. Эрик Май, чтобы скрыться от сыщиков, даже изменил имя – раньше он
был Максимом Караваевым – и покинул Россию. Однако его нашли в Белоруссии и
экстрадировали на родину. Мошенники получили 10 и 5 лет строгого режима,
сообщает
Приговор по делу о сбыте 180 килограммов марихуаны вынес Михайловский
районный суд Волгоградской области. Двое местных жителей в сентябре прошлого
года десять дней подряд собирали дикорастущую коноплю в окрестностях одного из
хуторов. "Урожай" они сушили и перерабатывали прямо в лесопосадке.
Мужчины успели заготовить около 2,3 килограмма гашиша, свыше 95 килограммов
марихуаны и около 80 килограммов стеблей конопли. Предпринимателей вскоре
задержали сотрудники ФСБ. Один из подсудимых получил девять лет и восемь
месяцев заключения, второй – десять лет и один месяц, пишет
Управляющая компания в Уфе возместит причиненный местной
пенсионерке моральный вред. В октябре 2014 года 66-летняя уфимка споткнулась о
плохо закрепленный уголок ступеньки и упала, спускаясь по лестнице
многоквартирного дома. Как определили медики, ее здоровью был причинен вред средней
тяжести. Причиной несчастного случая стало ненадлежащее содержание общего
имущества ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района" – которая и выплатит
пенсионерке 100 тысяч рублей, передает
Кровавая драма в башкирском городе Учалы. В больницу был
доставлен мужчина с ножевыми ранениями. Как выяснилось, это артист передвижного
цирка "Шапито". Раны мужчине нанесла его супруга, 32-летняя воздушная
гимнастка этого же цирка. Женщина обвиняется в покушении на убийство. Супруги
вечером выпивали, под воздействием паров алкоголя разыгралась сцена ревности. Женщина
в ярости схватила нож и нанесла несколько ножевых ранений своему 33-летнему
супругу, работающему в "Шапито" дрессировщиком собак. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное
дело, сообщает