Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поведал Dni.Ru, что предвидел бешенную популярность Ольги Бузовой. По мнению эксперта ведущая может сменить Аллу Борисовну Пугачеву на престоле российской эстрады.

Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян поведал Dni.Ru, что предвидел бешенную популярностьОльги Бузовой. По мнению эксперта ведущая может сменить Аллу Борисовну Пугачевуна престоле российской эстрады."Я еще год назад предсказывал большой карьерный взлетОльги Бузовой в российском шоу-бизнесе и предвидел, что именно она со своейжелезной хваткой придет на смену Алле Пугачевой",– заявил Манукян."Тогда это многим казалосьабсурдом, но Филипп Бедросович развеял все сомнения экспертов. Он в женщинахочень разборчив и для него безусловно всегда идеалом будет Алла Пугачева. Оченьинтересный прослеживается путь – от Примадонны к "принцессе" современнойсцены. Похоже, что намечается бурный роман", – пояснил эксперт.Добавим, что Вадим утвердился в своей точке зрения послепубликации Филиппом Бедросовичем ряда снимков, на которых он вместе с Бузовойсовершает странные движения. Безумные действия происходят прямо на автостоянкерядом с припаркованной машиной.Артисты размахивают руками, играют с волосамиОльги, принимают двусмысленные позы и страстно обнимаются. Киркоров написал подснимком: "Mission impossible...", что с английского переводится как"Миссия невыполнима".Как позднее выяснилось, это были кадры из самодельногошуточного видео, в котором Киркоров посвящает свой хит "Цвет настроения синий"Ольге Бузовой. В конце ролика певец с нежностью обнимает телеведущую.