В области стоимость покупки сгнизилась, а вот в Москве произошел небольшой рост.

Стало известно, что в период с начала 2015 года до конца 2017 года средний бюджет покупки квартиры на первичном рынке в массовом сегменте снизился на 16% и составляет сейчас 4,3 млн рублей. Об этом сообщает ФСК "Лидер".В то же время, Москва демонстрировала значительные колебания, практически восстановив за прошедший период показатели начала 2015 года. Таким образом, средняя стоимость лота — 10 млн рублей для комфорт-класса и 6,4 млн рублей — для стандарт-класса.Наибольшее снижение среднего бюджета покупки столичных квартир в новом фонде с начала 2015 года зафиксировано в бизнес- и элитном сегментах – на 24% до 18,3 млн и 151 млн, соответственно. А вот средний бюджет покупателей премиум-сегмента сократился чуть меньше – на 17% до 69,6 млн рублей.