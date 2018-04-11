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<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-cherez-mesyac-nachnut-otklyuchat-goryachuyu-vodu.html" target="_blank">Через месяц начнут отключать горячую воду</a> - Плановые отключения. Вместе с майскими праздниками во Владимире стартует сезон под названием «2 недели без горячей воды». Первыми коммунальной услуги на 14 дней лишат административные здания на Большой Нижегородской.