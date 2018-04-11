Несколько представителей Международного союза биатлонистов попали под подозрения в связи с коррупционным делом, касающимся допинговых манипуляций. Полиция уже успела допросить генерального секретаря IBU Николь Реш. Фамилии подозреваемых пока не разглашаются.

Несколько представителей Международного союза биатлонистов попали под подозрения в связи с коррупционным делом, касающимся допинговых манипуляций. Полиция уже успела допросить генерального секретаря IBU Николь Реш. Фамилии подозреваемых пока не разглашаются.Ранее австрийская полиция нагрянула с обыском в штаб-квартиру Международного союза биатлонистов. Были изъяты ряд документов и проверены компьютеры, сообщает ТАСС.