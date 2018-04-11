Расследование по делу о коррупции в отношении бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака ударило по Международному олимпийскому комитету (МОК). Спортивных чиновников подозревают в том, что они получили взятку за выбор Пхенчхана столицей Олимпиады-2018.

Расследование по делу о коррупции в отношении бывшегопрезидента Южной Кореи Ли Мен Бака ударило по Международному олимпийскому комитету(МОК). Спортивных чиновников подозревают в том, что они получили взятку за выборПхенчхана столицей Олимпиады-2018.В списке подозреваемых, который составили следователи, 27членов МОК. В деле, кроме имени экс-президента Ли Мен Бака, фигурирует итехнологический гигант Samsung.Предполагается, что чиновники МОК поддержали кандидатуру Южной Кореи на проведениеИгр в обмен на "маркетинговые контракты и соглашенияо спонсорстве".Напомним, что 9 апреля Ли Мен Баку, который возглавлялЮжную Корею в 2008-2013 годах, предъявили обвинения в коррупциив особо крупных размерах. Ему вменяют 16 случаев нарушениязакона: взятки на 10,4 миллиона долларов, махинации и уклонениеот уплаты налогов.А преемнице Бака на посту президента, Пак Кын Хе,уже зачитали приговор. За коррупцию, превышение должностных полномочийи раскрытие государственной информации она получила 24 года тюрьмы.Председатель концерна Samsung Ли Гонхи до прошлого года также числился в списках членовМОК. В 2008 году южнокорейские власти привлекали его к суду по обвинениям вкоррупции – однако неожиданно оправдали. Высказывались предположения, что Сеулзакрыл глаза на его грешки именно в надежде, что он поспособствует выборуПхенчана столицей Олимпиады-2018, пишет Insidethegames. По мнению экспертов, учитывая суровыйприговор экс-президенту Южной Кореи, можно ожидать, что члены МОК не отделаютсялегким испугом.Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходила с 9 по25 февраля. Игры были омрачены допинговым скандалом. Несмотря на то что МОКбезосновательно и по надуманным поводам отстранил от соревнований многихроссийских атлетов, наши спортсмены смогли взять две золотых, шесть серебряныхи девять бронзовых медалей – всего 17 наград. Медали высшей пробы завоевалифигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная.