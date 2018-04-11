Расследование по делу о коррупции в отношении бывшего
президента Южной Кореи Ли Мен Бака ударило по Международному олимпийскому комитету
(МОК). Спортивных чиновников подозревают в том, что они получили взятку за выбор
Пхенчхана столицей Олимпиады-2018.
Расследование по делу о коррупции в отношении бывшего
президента Южной Кореи Ли Мен Бака ударило по Международному олимпийскому комитету
(МОК). Спортивных чиновников подозревают в том, что они получили взятку за выбор
Пхенчхана столицей Олимпиады-2018.
В списке подозреваемых, который составили следователи, 27
членов МОК. В деле, кроме имени экс-президента Ли Мен Бака, фигурирует и
технологический гигант Samsung.
Предполагается, что чиновники МОК поддержали кандидатуру Южной Кореи на проведение
Игр в обмен на "маркетинговые контракты и соглашения
о спонсорстве".
Напомним, что 9 апреля Ли Мен Баку, который возглавлял
Южную Корею в 2008-2013 годах, предъявили обвинения в коррупции
в особо крупных размерах. Ему вменяют 16 случаев нарушения
закона: взятки на 10,4 миллиона долларов, махинации и уклонение
от уплаты налогов.
А преемнице Бака на посту президента, Пак Кын Хе,
уже зачитали приговор. За коррупцию, превышение должностных полномочий
и раскрытие государственной информации она получила 24 года тюрьмы.
Председатель концерна Samsung Ли Гонхи до прошлого года также числился в списках членов
МОК. В 2008 году южнокорейские власти привлекали его к суду по обвинениям в
коррупции – однако неожиданно оправдали. Высказывались предположения, что Сеул
закрыл глаза на его грешки именно в надежде, что он поспособствует выбору
Пхенчана столицей Олимпиады-2018, пишет Insidethegames. По мнению экспертов, учитывая суровый
приговор экс-президенту Южной Кореи, можно ожидать, что члены МОК не отделаются
легким испугом.
Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходила с 9 по
25 февраля. Игры были омрачены допинговым скандалом. Несмотря на то что МОК
безосновательно и по надуманным поводам отстранил от соревнований многих
российских атлетов, наши спортсмены смогли взять две золотых, шесть серебряных
и девять бронзовых медалей – всего 17 наград. Медали высшей пробы завоевали
фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная.