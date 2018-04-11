События
последних дней в мире все больше напоминают предвоенную обстановку. Dni.Ru напоминают своим читателям правила поведения
при начале ядерной войны.
События
последних дней в мире все больше напоминают предвоенную обстановку. Dni.Ru напоминают своим читателям правила поведения
при начале ядерной войны.
С
большой долей вероятности, где бы вы не находились, сигнал "Воздушная
тревога" вы услышите обязательно. При угрозе с воздуха (это может
быть любое оружие массового поражения) он подается через громкоговорители, по
радио и телевидению, а также дублируется производственными и транспортными
гудками, протяжным завывающим звучанием электрических и ручных сирен.
Надо
помнить, что с момента подачи этого сигнала для принятия мер защиты может быть
всего лишь несколько минут. Если вы находитесь дома или на работе, надо немедленно уходить в убежище или укрытие.
Не забудьте взять с собой документы, теплые вещи (независимо от времени года),
запас воды и еды на два-три дня.
Хорошо
бы успеть прихватить аптечку, фонарик, любимую книгу или какой-нибудь дорожный
игровой набор (шашки, шахматы, домино). Помните ,что мобильный телефон под землей,
да еще и без зарядного устройства, вещь абсолютно бесполезная.
Если
у вас дома есть противогаз или какое-либо другое средство индивидуальной
защиты, держите его поближе к входной двери. Хотя, надо сказать, что при
ядерном взрыве толку от противогаза будет немного, но, тем не менее, защитить
органы дыхания от воздействия радиации он худо-бедно сможет.
Одним
из укрытий в плотной городской застройке является метро. Оно проектируется и строится
с учетом возможного использования в качестве бомбоубежища. Другое дело, что в
метро нет никаких продовольственных и иных запасов, необходимых для автономной
жизни.
В
90-е годы многие бомбоубежища, построенные в крупных городах, переделали под
склады, ночные клубы, автомойки и гаражи. Поэтому, если вы не знаете, где рядом
с вашим домом есть укрытие, то совсем уж крайний вариант – подвал вашего же
дома. Во всяком случае, там точно есть вода, а она – главное, что необходимо
человеку.
Москвичи могут узнать адреса ближайших укрытий и убежищ в районных
учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне. Адреса таких
пунктов есть на сайтах управ и префектур, а также в разделе "услуги"
на портале мэра и правительства Москвы.
Если
сигнал "Воздушная тревога" застал вас в городе, то, скорее всего,
сотрудники полиции, МЧС и других спецслужб укажут вам, что делать, как внести
себя в этой ситуации и где находится ближайшее укрытие. И самое главное –
постарайтесь не паниковать и выполнять все инструкции ответственных людей.