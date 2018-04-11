События последних дней в мире все больше напоминают предвоенную обстановку. Dni.Ru напоминают своим читателям правила поведения при начале ядерной войны.

Событияпоследних дней в мире все больше напоминают предвоенную обстановку. Dni.Ru напоминают своим читателям правила поведенияпри начале ядерной войны.большой долей вероятности, где бы вы не находились, сигнал "Воздушнаятревога" вы услышите обязательно. При угрозе с воздуха (это можетбыть любое оружие массового поражения) он подается через громкоговорители, порадио и телевидению, а также дублируется производственными и транспортнымигудками, протяжным завывающим звучанием электрических и ручных сирен.Надопомнить, что с момента подачи этого сигнала для принятия мер защиты может бытьвсего лишь несколько минут. Если вы находитесь дома или на работе, надо немедленно уходить в убежище или укрытие.Не забудьте взять с собой документы, теплые вещи (независимо от времени года),запас воды и еды на два-три дня.Хорошобы успеть прихватить аптечку, фонарик, любимую книгу или какой-нибудь дорожныйигровой набор (шашки, шахматы, домино). Помните ,что мобильный телефон под землей,да еще и без зарядного устройства, вещь абсолютно бесполезная.Еслиу вас дома есть противогаз или какое-либо другое средство индивидуальнойзащиты, держите его поближе к входной двери. Хотя, надо сказать, что приядерном взрыве толку от противогаза будет немного, но, тем не менее, защититьорганы дыхания от воздействия радиации он худо-бедно сможет.Однимиз укрытий в плотной городской застройке является метро. Оно проектируется и строитсяс учетом возможного использования в качестве бомбоубежища. Другое дело, что вметро нет никаких продовольственных и иных запасов, необходимых для автономнойжизни.90-е годы многие бомбоубежища, построенные в крупных городах, переделали подсклады, ночные клубы, автомойки и гаражи. Поэтому, если вы не знаете, где рядомс вашим домом есть укрытие, то совсем уж крайний вариант – подвал вашего жедома. Во всяком случае, там точно есть вода, а она – главное, что необходимочеловеку.Москвичи могут узнать адреса ближайших укрытий и убежищ в районныхучебно-консультационных пунктах по гражданской обороне. Адреса такихпунктов есть на сайтах управ и префектур, а также в разделе "услуги"на портале мэра и правительства Москвы.Еслисигнал "Воздушная тревога" застал вас в городе, то, скорее всего,сотрудники полиции, МЧС и других спецслужб укажут вам, что делать, как внестисебя в этой ситуации и где находится ближайшее укрытие. И самое главное –постарайтесь не паниковать и выполнять все инструкции ответственных людей.