С 20 по 25 апреля на Дальнем Востоке пройдут XVII Молодежные Дельфийские игры. В этом году конкурсная и фестивальная программа Игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств.

С 20 по 25 апреля на Дальнем Востоке пройдут XVII Молодежные Дельфийские игры. В этом году конкурсная и фестивальная программа Игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств, среди которых фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, баян/аккордеон, саксофон, академическое, народное и эстрадное пение, классический, народный и современный танец, тележурналистика, ди-джей, кулинарное искусство, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк и прочие.Состязания по каждой номинации будут проводиться в два-три тура или этапа, три четверти из них предполагают разделение участников на возрастные группы. В номинациях "Фортепиано" и "Скрипка" финалисты 3 тура выступят в сопровождении симфонического оркестра. Впервые будет представлена номинация "Визуализация и презентация научного исследования", организуемая в партнерстве с ВЦИОМ. Для проведения номинаций Игр будут задействованы лучшие площадки Владивостока. Уже в 13-й раз в рамках Игр пройдет Международная конференция.Впервые Дельфийские игры проходят на Дальнем Востоке, благодаря чему, например, Республика Саха (Якутия), Алтайский, Красноярский край, Амурская область, Сахалинская область, Забайкальский край сформировали делегации по количеству превышающие представленные на Играх в прошлые годы.Особое внимание традиционно уделяется волонтерам. Волонтерская программа Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России включена в План мероприятий по проведению в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца (волонтера).Следить за ходом Игр будет возможно в социальных медиа Дельфийских игр — "ВКонтакте", Facebook, Instagram, "Одноклассники" и Twitter.С ноября 2017 года по февраль 2018 года во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации проходили малые Дельфийские игры и отборочные туры, в которых приняло участие около 600 тысяч человек. По итогам отборов порядка 70 регионов направляют свои сборные во Владивосток – таким образом, в Дельфийских играх в Приморье примут участие более 2000 молодых деятелей искусств.