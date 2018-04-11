Работающие пенсионеры не получают пенсионные выплаты, напомнили премьер-министру Дмитрию Медведеву депутаты Госдумы. Они поставили перед премьером вопрос о повышений пенсий работающим пенсионерам. Медведев вспомнил о своей бабушке.

Работающие пенсионеры не получают пенсионные выплаты, напомнили премьер-министру Дмитрию Медведеву депутаты Госдумы. Они поставили перед премьером вопрос о повышений пенсий работающим пенсионерам. Медведев вспомнил о своей бабушке."В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 1970-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии, — вспомнил глава российского правительства. — Вообще не допускалось. Вчера сидел, вспоминал. Потом вспоминал свою бабушку".Бабушка Дмитрия Медведева работала сторожем. Она получала пенсию 40-50 рублей и еще зарплату порядка 60 рублей. "Все остальное делать было нельзя", — добавил Медведев.При этом он еще отметил, что сейчас выбрана другая система, когда работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от их размера. Правда, премьер не упомянул о том, что с работающих пенсионеров снимается ряд доплат, а также их зарплата не должна превышать определенный минимум, после которого пенсия также уменьшается.Отчет премьер-министра Дмитрия Медведева 11 апреля в Госдуме перед депутатами в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".