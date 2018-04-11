Дочь Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась аккуратным телосложением. 17-летняя девчушка уже может составить конкуренцию знаменитой родительнице.

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась аккуратным телосложением. 17-летняя девчушка уже может составить конкуренцию знаменитой родительнице.Прелестница опубликовала фото в Instagram. Девушка красуется в белом купальнике. Поза для съемки выбрана не случайно: Соня продемонстрировалавсе достоинства фигуры.Пост взбудоражил подписчиков. На барышню посыпалиськомплименты на разных языках. "Pretty girl","So hot", "Красотка!","Соня Потрясающая фигура!" "Ммм... супер", "Beauty", "Хорошаяфигурка", – хвалили звездную дочь фолловеры.Добавим, что в столь юном возрасте Киперман не стесняется бытьсоблазнительной, а порой даже пикантной. Ее аккаунт переполнен откровенными публикациями.Чего, кстати, никогда не позволяет себе звездная родительница Вера Брежнева.В микроблоге певицы с трудом можно найти подобные фото.Видимо девушка решила брать пример не с собственной матери, а с Анастасии Волочковой,которая то и дело выставляет на всеобщее обозрение свои выдающиеся телеса.Добавим, что, судя по геолокации, Соня проводит каникулы на комфортабельномкурорте островного государства Сент-Люсия. Отель, в котором остановиласьКиперман, создает своим постояльцам шикарные условия для отдыха: обособленныевиллы, цветущие сады, спа-центр, открытый плавательный бассейн и 3 ресторана имногое другое.Соня Киперман– старшийребенок Брежневой (у звезды есть еще девятилетняя Сара). Певица родиладевочку еще до начала карьеры – в 19 лет. С отцом первенца Вера жила вгражданском браке. Сразу после появления малышки молодые люди расстались.Киперман с малых летпытается пробраться к звездному Олимпу и составить маме конкуренцию. И на этомпоприще барышня уже добилась видимых успехов. К 14 годам Соня успела выйти наподиум в рамках Недели моды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийномсериале "Дневники вампира".