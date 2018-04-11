Дочь Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась аккуратным телосложением. 17-летняя девчушка уже может составить конкуренцию знаменитой родительнице.
Дочь Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась аккуратным телосложением. 17-летняя девчушка уже может составить конкуренцию знаменитой родительнице.
Прелестница опубликовала фото в Instagram. Девушка красуется в белом купальнике. Поза для съемки выбрана не случайно: Соня продемонстрировала
все достоинства фигуры.
Пост взбудоражил подписчиков. На барышню посыпались
комплименты на разных языках. "Pretty girl",
"So hot", "Красотка!",
"Соня Потрясающая фигура!" "Ммм... супер", "Beauty", "Хорошая
фигурка", – хвалили звездную дочь фолловеры.
Добавим, что в столь юном возрасте Киперман не стесняется быть
соблазнительной, а порой даже пикантной. Ее аккаунт переполнен откровенными публикациями.
Чего, кстати, никогда не позволяет себе звездная родительница Вера Брежнева.
В микроблоге певицы с трудом можно найти подобные фото.
Видимо девушка решила брать пример не с собственной матери, а с Анастасии Волочковой,
которая то и дело выставляет на всеобщее обозрение свои выдающиеся телеса.
Добавим, что, судя по геолокации, Соня проводит каникулы на комфортабельном
курорте островного государства Сент-Люсия. Отель, в котором остановилась
Киперман, создает своим постояльцам шикарные условия для отдыха: обособленные
виллы, цветущие сады, спа-центр, открытый плавательный бассейн и 3 ресторана и
многое другое.
Соня Киперман– старший
ребенок Брежневой (у звезды есть еще девятилетняя Сара). Певица родила
девочку еще до начала карьеры – в 19 лет. С отцом первенца Вера жила в
гражданском браке. Сразу после появления малышки молодые люди расстались.
Киперман с малых лет
пытается пробраться к звездному Олимпу и составить маме конкуренцию. И на этом
поприще барышня уже добилась видимых успехов. К 14 годам Соня успела выйти на
подиум в рамках Недели моды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийном
сериале "Дневники вампира".