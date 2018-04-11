На Московской бирже доллар и евро к рублю снижаются. Это происходит на фоне роста котировок нефти марки Brent. Нефть по цене впервые превысила уровень 28 ноября 2014 года в 73 доллара за баррель.

На Московской бирже доллар и евро к рублю снижаются. Это происходит на фоне роста котировок нефти марки Brent. Нефть по цене впервые превысила уровень 28 ноября 2014 года в 73 доллара за баррель.Доллар уступил 2,36% и вернулся на уровень 62 рублей, евро подешевел на 1,35% и зафиксировался на уровне 76,8 рубля. За день доллар подешевел относительно достигнутого максимума на 3 рубля, в евро – на 3 рубля 70 копеек.Фьючерс на июнь 2018 года на торгах в Лондоне вырос почти на 2,9% — до 73 долларов 9 центов за баррель. На 19:30 по Москве 11 апреля цена нефти выросла до 72 долларов 18 центов за баррель. Это на 1,6% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.