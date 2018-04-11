Коммунальный скандал в подмосковном Подольске: две управляющие компании несколько месяцев не могут поделить один дом. В итоге жителям приходят двойные квитанции, но этим неприятности не ограничиваются. Коммерсанты захватывают технические помещения многоэтажки и шантажируют жильцов отключением коммуникаций.

Коммунальный скандал в подмосковном Подольске: две управляющие компании несколько месяцев не могут поделить один дом. В итоге жителям приходят двойные квитанции, но этим неприятности не ограничиваются. Коммерсанты захватывают технические помещения многоэтажки и шантажируют жильцов отключением коммуникаций.— Никто ничего не убирает, а квитанции выставляют! За что им оплачивать? Все были против, а они вышли!Жители этой многоэтажки в Подольске объявили войну своей новой управляющей компании. В 2016 году на общем собрании собственники большинством голосов выбрали фирму "Наш дом", но вскоре несколько жителей учредили другую — "Варенниково-2".— Зачем нам вторая компания, которую мы не выбирали?— Компанию люди выбрали — УК "Наш дом".— Мы заключили договор с "Нашим домом", а с "Варенниково" никто не заключал договор.— То есть, вы не согласны?— Конечно, не согласна! Мы все — против!Чтобы установить контроль над многоэтажкой, сотрудники "Варенниково" провели секретную операцию. Ночью из подъездов вынесли все, что напоминало о предшественниках. Взамен расклеили свои листовки.— Мне интересно, что вы делаете?— А почему мы перед вами должны отчитываться?— Потому что я живу в этом доме. Что вы делаете?— Мы делаем то, что считаем нужным.Зимой управляющая компания "Варенниково" захватила технические помещения и, как утверждают жители, попыталась их шантажировать.— Вот приехали, ставят заглушки. На каком основании?— Мы уже объясняли, что вы должники, поэтому ставим.Теперь жители получают по две квитанции за коммунальные услуги от разных контор.— Вам две квитанции приходят?— Да.— Какие оплачиваете?— УК "Наш дом", кого народ выбрал. Ходили же голосовали, было несколько собраний, во дворе были собрания, по квартирам ходили.— Это ваш офис?— Да.— А что вы боитесь открыть его?— Не надо просто врываться сюда.— Вы покажите, пожалуйста, документы. Это офис здесь у вас или квартира?Генеральный директор УК "Варенниково-2" Сергей Булыгин открыл офис компании в том же подъезде, где живет сам. С возмущенными соседями он теперь выясняет отношения в суде.— А как вы объясните голосование за трех умерших?— Я не знаю, я не голосую.Булыгин утверждает, что общее собрание прошло в конце прошлого года. Более половины жильцов якобы выбрали новую управляющую компанию. Правда, позже выяснилось, что многие собственники даже не подозревали, что участвовали в голосовании.— Кто вот это подделывал решение собственника?— Я понятия не имею, кто это подделывал.— Вот это моя подпись, а это — подпись поддельная в вашем бюллетене. Как она оказалась у вас?— Ну, спросите кого-нибудь, как она оказалась.— То есть, вы не голосовали?— Нет, конечно!Какая управляющая компания должна уйти, теперь выясняет Государственная жилищная инспекция. Чиновники пообещали: проверка всех документов завершится в течение 30 дней.