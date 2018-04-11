Единая Россия запустила обновленный сайт предварительного голосования – 2018. Задача портала предоставить избирателям подробную информацию о предстоящих праймериз. На портале, в частности, размещена информация о том, в каких регионах и городах будет проводиться предварительное голосование, о том, кто занимается организацией и проведением предварительного голосования в регионах, кандидатах, их деятельности и адресах счетных участков.
"Единая Россия" запустила обновленный сайт предварительного голосования – 2018. Задача портала предоставить избирателям подробную информацию о предстоящих праймериз. На портале, в частности, размещена информация о том, в каких регионах и городах будет проводиться предварительное голосование, о том, кто занимается организацией и проведением предварительного голосования в регионах, кандидатах, их деятельности и адресах счетных участков.
Обновленный сайт должен помогать как кандидатам,
так и всем, кто собирается проголосовать на предстоящих праймериз. Избирателям
портал поможет определиться с кандидатом, за которого они намерены отдать свои
голоса.
По словам замсекретаря генерального совета "Единой России"
Евгения Ревенко, в режиме онлайн можно ознакомиться с биографией, активностью и
программой претендентов на звание кандидатов от партии большинства. Кроме того,
на портале будет возможность следить за трансляцией дебатов, участие в которых
является обязательным для всех участников предварительного голосования.
"Отмечу, что в этом году впервые в регионах будет
действовать открытая модель предварительного голосования, которая
предусматривает голосование всех совершеннолетних жителей избирательного округа,
– сообщил Ревенко. – Кандидатом может стать как член партии, так и
беспартийный, основное требование – отсутствие судимости и активов за рубежом".
Одной из особенностей праймериз-2018 станет то, что особое
внимание будет уделено участникам в возрасте до 35 лет, которые ранее не
занимались политикой. Для этой категории кандидатов, в частности, предоставляется
возможность принять участие в партийном проекте "ПолитСтартап".
Напомним, в текущем году в России пройдет 77 выборных кампаний
в 49 регионах. В 21-м из них будут выбирать глав субъектов Федерации, жители
16-ти регионов будут выбирать депутатов законодательных собраний, в 12 – пройдут
выборы депутатов административных центров
Кроме того, жители семи субъектов выберут глав
административных центров плюс пройдут шесть муниципальных кампаний общей
численностью 26700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы
в одномандатных округах. Единый день предварительного голосования "Единой
России" пройдет 3 июня.