Единая Россия запустила обновленный сайт предварительного голосования – 2018. Задача портала предоставить избирателям подробную информацию о предстоящих праймериз. На портале, в частности, размещена информация о том, в каких регионах и городах будет проводиться предварительное голосование, о том, кто занимается организацией и проведением предварительного голосования в регионах, кандидатах, их деятельности и адресах счетных участков.

"Единая Россия" запустила обновленный сайт предварительного голосования – 2018. Задача портала предоставить избирателям подробную информацию о предстоящих праймериз. На портале, в частности, размещена информация о том, в каких регионах и городах будет проводиться предварительное голосование, о том, кто занимается организацией и проведением предварительного голосования в регионах, кандидатах, их деятельности и адресах счетных участков.Обновленный сайт должен помогать как кандидатам,так и всем, кто собирается проголосовать на предстоящих праймериз. Избирателямпортал поможет определиться с кандидатом, за которого они намерены отдать своиголоса.По словам замсекретаря генерального совета "Единой России"Евгения Ревенко, в режиме онлайн можно ознакомиться с биографией, активностью ипрограммой претендентов на звание кандидатов от партии большинства. Кроме того,на портале будет возможность следить за трансляцией дебатов, участие в которыхявляется обязательным для всех участников предварительного голосования."Отмечу, что в этом году впервые в регионах будетдействовать открытая модель предварительного голосования, котораяпредусматривает голосование всех совершеннолетних жителей избирательного округа,– сообщил Ревенко. – Кандидатом может стать как член партии, так ибеспартийный, основное требование – отсутствие судимости и активов за рубежом".Одной из особенностей праймериз-2018 станет то, что особоевнимание будет уделено участникам в возрасте до 35 лет, которые ранее незанимались политикой. Для этой категории кандидатов, в частности, предоставляетсявозможность принять участие в партийном проекте "ПолитСтартап".Напомним, в текущем году в России пройдет 77 выборных кампанийв 49 регионах. В 21-м из них будут выбирать глав субъектов Федерации, жители16-ти регионов будут выбирать депутатов законодательных собраний, в 12 – пройдутвыборы депутатов административных центровКроме того, жители семи субъектов выберут главадминистративных центров плюс пройдут шесть муниципальных кампаний общейчисленностью 26700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумыв одномандатных округах. Единый день предварительного голосования "ЕдинойРоссии" пройдет 3 июня.