Пристальное внимание бровям уделяют сегодня не только бьюти-блогеры, но и антропологи. Согласно новому исследованию, именно изменение формы бровей помогло нашим предкам наладить социальные связи и выжить в экстремальных условиях. А вот остальным гомининам повезло меньше.

Человеческое тело – это система, в которой всё продумано до мелочей. Например, брови выполняют сразу несколько функций: во-первых, защищают глаза от сильного света, стекания на них пота и других жидкостей, а во-вторых, являются одним из важнейших средств коммуникации. С их помощью мы выражаем такие эмоции, как удивление, испуг, недовольство и прочее. И, вероятно, именно поэтому брови сыграли решающую роль в выживании и развитии древних людей.Тому, кто хоть однажды видел изображение неандертальца или других дальних родственников человека разумного, наверняка бросилось в глаза явное отличие в строении и форме черепа. В частности, эти гоминиды имели крупные и сильно нависающие над глазницами возвышения, а то время как наши непосредственные предки "носили" более плоский лоб и не столь выдающиеся брови.Учёные из Университета Нью-Йорка (США) поясняют, что, вероятно, в первом случае надбровные дуги являлись своего рода символом агрессии и господства (как рога оленя). Однако такие брови не были подвижными и не позволяли выражать широкий спектр эмоций. Между тем более плоские брови с меньшим волосяным покровом способствовали развитию коммуникативных навыков, поясняют авторы в пресс-релизе.По их мнению, именно это анатомическое отличие позволило выжить предкам современных людей: им было проще понимать друг друга, сотрудничать и выживать."Глядя на других животных, можно найти интересные подсказки относительно того, какой могла быть функция надбровных дуг. У мандрилов (вид приматов из семейства мартышковых – прим.ред.) доминирующие самцы имеют ярко окрашенные выпуклости по обе стороны морды, которые демонстрируют их статус. Рост этих выпуклостей вызван гормональными факторами, а кости, лежащие в их основе, имеют микроскопические "кратеры" – такие же можно заметить и в костях надбровных дуг древних гоминин", — рассказывает ведущий автор работы профессор анатомии Пол О'Хиггинс (Paul O'Higgins).Сигнал об агрессии и "заявка на лидерство", по его мнению, являются убедительным объяснением наличия сильно выступающих бровей у наших предков. Но переход к более гладкой форме лба позволил им проявлять ещё и дружелюбные эмоции – признание, сочувствие и так далее. Именно они и вывели социализацию древних людей на новый уровень.В ходе работы команда воссоздала трёхмерную модель черепа гейдельбергского человека, обитавшего на планете 700—345 тысяч лет назад. Homo heidelbergensis – это европейская разновидность человека прямоходящего, родственник восточноазиатского синантропа и индонезийского питекантропа.Для моделирования авторы использовали культовую находку – образец Kabwe 1, который хранится в Смитсоновском Национальном музе естественной истории. Этот череп был найден в пещере Кабве в Замбии.Исследователи поясняют, что теорий о том, зачем древним гомининам нужны были ярко выраженные надбровные дуги, было две. Первая гласит, что их предназначение – сгладить соединение костей черепа, образующих глазницу. Согласно второй, такое строение помогало снизить нагрузку на черепные кости при пережёвывании, поскольку сотни тысяч лет назад наши предки питались грубой пищей.Но обе теории не выдержали проверки. В первом случае моделирование показало, что сглаживание тяжёлых надбровных дуг никак не лишает череп "пространственного преимущества" при соединении костей вокруг глазницы. Что касается второй версии, авторы также применили моделирование и рассчитали силу укуса и усилия, необходимые для жевания. Как и предполагалось, максимальная нагрузка ложилась на челюстные кости, между тем надбровные дуги получали лишь небольшую отдачу. А когда исследователи сгладили их, на силу укуса и нагрузку на остальную часть лица это вообще никак не повлияло.Получается, что форма нависающих бровей не была продиктована анатомическими требованиями. В то же время защиту глаз от света и стекания пота со лба могли обеспечить и более "скромные" брови. Остаётся единственное объяснение изменения надбровных дуг у древних людей – это социальная коммуникация, заключает О'Хиггинс.По его словам, постепенное сглаживание бровей проходило на протяжении 100 тысяч лет, причём в последние 20 тысяч лет (когда наши предки переросли собирательство и охоту, стали вести осёдлый образ жизни и осваивать земледелие) этот процесс ускорился."Современные люди – последний выживший вид гоминин. В то время как наши родственники, неандертальцы, вымирали, мы быстро колонизировали планету и смогли выжить в экстремальных условиях. Это было связано со способностью создавать обширные социальные сети – мы знаем, например, что доисторические современные люди избегали инбридинга (близкородственного скрещивания – прим.ред.) и держались вместе с друзьями в отдалённых местах в трудные времена", — добавляет соавтор работы Пенни Спикинс (Penny Spikins).По её словам, движения бровями позволяли не только выражать сложные гаммы чувств, но и воспринимать эмоции других. Так, быстрое поднятие бровей стало межкультурным знаком открытости для взаимодействия, так же, как и, например, поднятие бровей и сведение их к середине лба выражает понятное всем сострадание. Едва заметные движения бровей, как известно, могут выдать ложь, ну а выражение недовольства на лице вообще оказалось универсальным для всех наций.Более подробно об этом увлекательном исследовании рассказывается в статье, представленной в издании Nature Ecology and Evolution.Впрочем, выжить нашим предкам помогли не только брови, но ещё и "высокая культура", а также дружба с собаками. Последние, кстати, со временем научились понимать человеческую мимику.