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<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-francuzskij-istrebitel-sbrosil-bombu-na-avtomobilnyj-zavod-sluchajno.html" target="_blank">Французский истребитель сбросил бомбу на автомобильный завод (случайно!)</a> - Военный самолет французских ВВС Франции умудрился выпустить бомбу по автомобильному предприятию. К счастью, боеприпас был ненастоящим, хотя без пострадавших в этом инциденте все равно не обошлось.