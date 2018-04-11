Компания Google уведомила корпоративных подписчиков онлайн-пакета офисных программ G Suite (бывший Google Apps) о готовящемся редизайне Gmail. Как говорится в письме, почтовая служба обзаведется несколькими новыми функциями и получит свежий, чистый облик.

Компания Google уведомила корпоративных подписчиков онлайн-пакета офисных программ G Suite (бывший Google Apps) о готовящемся редизайне Gmail. Как говорится в письме, почтовая служба обзаведется "несколькими новыми функциями" и получит "свежий, чистый облик".Новая версия Gmail позволит получить доступ к "Календарю" напрямую из интерфейса, чему будут рады пользователи Outlook. Входящую корреспонденцию можно будет "приглушить" — так, чтобы напоминание о сообщениях пришло снова спустя несколько часов или дней. Эту функцию полюбят пользователи, которые предпочитают держать ящик пустым, но не могут ответить на конкретное письмо прямо сейчас.По аналогии с приложениями для Android и iOS, в веб-версию Gmail будет внедрена функция Smart Reply, которая анализирует текст сообщения и генерирует ответ на основе контекста и ключевых слов. Наконец, в улучшенном Gmail компания задействует современные веб-технологии, которые позволят читать письма в офлайне.”Вышла "облегченная" версия Gmail для Android читайте такжеЗапланированный апдейт, предупредили в Google, может нарушить работу популярных плагинов, таких как Clearbit или Streak. Клиенты G Suite и рядовые пользователи Gmail смогут оценить новый дизайн в течение ближайших недель.