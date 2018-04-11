9 апреля 2018 г. в вечернее время суток на 1 км. автодороги «Владимир - Спасское» произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть несовершеннолетнего.

С наступлением весеннего периода на автодорогах области увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах, мопедах, скутерах и велосипедах. При этом их владельцы зачастую не соблюдают требования правил дорожного движения.По итогам 2017 года на дорогах области с участием велосипедистов в 90 автоавариях травмы получили 82 человека, 14 погибли. При этом 28 происшествий зарегистрировано с участием несовершеннолетних, травмы в них получили 27 детей и подростков, два ребенка погибли.В текущем году установившаяся теплая погода уже позволяет любителям пользоваться двухколесной техникой, однако, не всегда это оказывается безопасным.9 апреля 2018 г. в вечернее время суток на 1 км. автодороги «Владимир - Спасское» произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть несовершеннолетнего. По предварительной информации, 56-летний водитель, житель города Владимира, управляя автомобилем «Тойота», допустил наезд на 16-летнего велосипедиста из микрорайона Юрьевец областного центра, который двигался по проезжей части дорожного полотна по правой полосе в попутном направлении. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист от полученных травм скончался в карете скорой помощи. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.Госавтоинспекция напоминает о том, что водители велосипедов и мопедов должны знать и строго соблюдать Правила дорожного движения, которые регламентируют их передвижение по дорогам.В соответствии с требованиями ПДД движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:- по правому краю проезжей части в следующих случаях:когда отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;движение велосипедистов осуществляется в колоннах;- по обочине в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки/полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;- по тротуару или пешеходной дорожке в следующих случаях:отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет, либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.При движении в темное время суток велосипедистам рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы, а на мопедах и велосипедах должны быть установлены на передних, задних и боковых поверхностях специальные катафоты.Кроме того, Госавтоинспекция призывает родителей при приобретении велосипеда, рассказать ребенку об основах ПДД и предупредить об опасностях, которые могут возникнуть на дороге.