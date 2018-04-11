Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков сообщил, что руководство Международного союза биатлонистов (IBU) осуществляло манипуляции с биологическими паспортами российских биатлонистов незадолго до начала Олимпийских игр в Сочи-2014.

Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков сообщил, что руководство Международного союза биатлонистов (IBU) осуществляло манипуляции с биологическими паспортами российских биатлонистов незадолго до начала Олимпийских игр в Сочи-2014."В биатлоне манипулировали с биологическими паспортами. Систему саботировали. Россия получала секретную информацию от IBU. В сообщении говорилось, что об этом случае нужно позаботиться. IBU не стал разбираться и расследовать аномальные показатели биопаспортов россиян", — приводит слова Родченкова "Спорт-экспресс".По его мнению, после Игр в Сочи ситуация только ухудшилась. "IBU взял биопаспорта грязных российских спортсменов из базы РУСАДА и скрыл дело, чтобы не обвинять биатлонистов. Виновны обе стороны. Есть сговор. О деталях говорить не буду, но очевидно, что это коррупция", — заявил информатор WADA.Напомним, что ранее австрийские полицейские побывали с обыском в штаб-квартире Международного союза биатлонистов в Зальцбурге. Несколько чиновников IBU подозреваются в коррупции.