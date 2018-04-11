Инаугурация избранного президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. После инаугурации правительство сложит свои полномочия.

Инаугурация избранного президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал "Россия 24"."Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции", — сказал Медведев.Глава правительства поблагодарил весь депутатский корпус за совместную работу. Он отметил, что все, что сделало правительство за эти годы — это результат общего труда с парламентариями. За прошедшие шесть лет законами стали свыше полутора тысяч инициатив, которые подготовил кабинет министров.Выборы президента прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. За него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.