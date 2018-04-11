В Великобритании ко дню королевской
свадьбы выпустили коллекцию сувенирной продукции с изображением принца Гарри и
Меган Маркл. Однако с изображением жениха произошел казус.
В Великобритании ко дню королевской
свадьбы выпустили коллекцию сувенирной продукции с изображением принца Гарри и
Меган Маркл. Однако с изображением жениха произошел казус.
Вместо
портрета принца на тарелки нанесли фотографию британского исполнителя Эда Ширана,
рядом с которым – лицо невесты Гарри Меган, передает Mirror.
Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди увидел посуду на
сайте онлайн-ретейлера Etsy. Ее предлагалось купить за 35 долларов. "Обожаю
всякие сувениры с Принцем Гарри и Меган Маркл. Только мне кажется, некоторым
компаниям следует чуть больше времени уделять исследованиям", – написал он в
Twitter.
Пользователи
соцсети в комментариях также высмеяли инцидент. "Когда делаешь неправильно даже
единственную работу", "И когда Гарри изменил свое имя?", "Интересно, сколько
продали?", — выразили свое мнение фолловеры. Однако автор предложения с
тарелкой заявила, что фотография Эда Ширана была напечатана в шутку.
Напомним, принц
Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19
мая этого года.
Ранее автор биографии принцессы Дианы Эндрю Мортон сообщил о том,
что готовит к выходу в свет новую книгу, посвященную Меган Маркл. Издание
увидит свет 19 апреля. В книге собраны интересные факты о жизни актрисы до
знакомства с принцем и подробности нынешней жизни невесты принца.