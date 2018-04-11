В Великобритании ко дню королевской свадьбы выпустили коллекцию сувенирной продукции с изображением принца Гарри и Меган Маркл. Однако с изображением жениха произошел казус.

В Великобритании ко дню королевскойсвадьбы выпустили коллекцию сувенирной продукции с изображением принца Гарри иМеган Маркл. Однако с изображением жениха произошел казус.Вместопортрета принца на тарелки нанесли фотографию британского исполнителя Эда Ширана,рядом с которым – лицо невесты Гарри Меган, передает Mirror.Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди увидел посуду насайте онлайн-ретейлера Etsy. Ее предлагалось купить за 35 долларов. "Обожаювсякие сувениры с Принцем Гарри и Меган Маркл. Только мне кажется, некоторымкомпаниям следует чуть больше времени уделять исследованиям", – написал он вTwitter.Пользователисоцсети в комментариях также высмеяли инцидент. "Когда делаешь неправильно дажеединственную работу", "И когда Гарри изменил свое имя?", "Интересно, сколькопродали?", — выразили свое мнение фолловеры. Однако автор предложения старелкой заявила, что фотография Эда Ширана была напечатана в шутку.Напомним, принцГарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19мая этого года.Ранее автор биографии принцессы Дианы Эндрю Мортон сообщил о том,что готовит к выходу в свет новую книгу, посвященную Меган Маркл. Изданиеувидит свет 19 апреля. В книге собраны интересные факты о жизни актрисы дознакомства с принцем и подробности нынешней жизни невесты принца.