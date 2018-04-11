Кольцо не имеет ни начала, ни конца и символизирует супружескую любовь и верность. Что означает такой сон для женатого человека и к чему снится кольцо, соскользнувшее с руки? У экспертов есть ответ.

Кольцо не имеет ни начала, ни конца и символизирует супружескую любовь и верность. Что означает такой сон для женатого человека и к чему снится кольцо, соскользнувшее с руки? У экспертов есть ответ.Так, Ванга полагает, что подобный сон грезится людям, не сумевшим вовремя разрешить свои проблемы. Более того, она считает символом сильных чувств и привязанностей. Если снится, что кольцо надевает ей на руку , значит он очень ценит отношения с ней. Если такое украшение дарит незнакомый , то впереди даму ждет новое романтическое приключение. Терять во сне кольцо Ванга не рекомендует. Даже просто выпавшее из рук украшение символизирует неверность и утрату доверия. Если человеку снится, что кольцо давит ему на , то в жизни он, вероятно, пренебрегает чувствами своей второй половинки.Дэвид Лофф, в свою очередь, убежден, что такой сон видят люди, принявшие на себя некие серьезные обязательства. Делать это украшение собственными во сне – значит последовательно добиваться намеченных целей. Кольцо, обладающее волшебными свойствами, снится людям с паранормальными способностями. Оно может означать любовь и служить символом завершенности и единства. Если в вашем сновидении кольцо гладкое – это знак грядущего . Однако если во сне вы начали его снимать, то наяву вы переживаете боль от . Если же кольцо не снимается с руки, вас ждут какие-либо ограничения в свободе.Если вам приснилось кольцо, сон сулит много и забот. Если оно медное – это к . Если кольцо дешевое, вас ждет несерьезное . Если украшение в вашем сновидении старинное, то судьба готовит вам встречу с избранником. Увидеть во сне сломанное кольцо – символ несчастливой супружеской жизни, либо прекращение взаимоотношений для влюбленных. В случае, если женщина получит в подарок в сновидении такое украшение – означает, что все ее волнения уже позади, а ее любимый целиком посвятит себя ей.