По итогам первого квартала 2018 года средняя цена на столичное жилье, не учитывая элитный класс, выросла на 3,3% и составила 206,6 тысячи рублей за квадратный метр. О динамике на рынке московской недвижимости рассказал заместитель генерального директора по девелопменту АО Мосинжпроект, гендиректор Управления экспериментальной застройки микрорайонов Альберт Суниев.

По итогам первого квартала 2018 года средняя цена на столичноежилье, не учитывая элитный класс, выросла на 3,3% и составила 206,6 тысячи рублейза квадратный метр. О динамике на рынке московской недвижимости рассказалзаместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект",гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов"Альберт Суниев.По его словам, ценовой показатель связан с плановым повышениемцен по мере роста строительной готовности по ряду объектов, на которые естьвысокий спрос со стороны покупателей. При этом с учетом предоставляемыхзастройщиками скидок, реальная стоимость квадратного метра в конце первогоквартала этого года составила 193,6 тысячи рублей за "квадрат", опятьже, без учета элитного сегмента.Средний уровень дисконта за прошедшие с конца прошлого годамесяцы практически не изменился – 6-7%. При этом скидки могут достигать 19% наосновной объем предложения, а также 25-33% – на ограниченный пул.Что касается распределения средней стоимости квадратногометра жилья по классовому признаку, то, как и ранее, самый бюджетный вариантпредлагается в эконом-классе – 114,6 тысячи рублей за квадрат (+0,7% заквартал), отметил Суниев в интервью РИА Новости.По словам гендиректора "Управленияэкспериментальной застройки микрорайонов", средняя стоимость квадратногометра в комфорт классе составила 174,6 тысячи рублей, что на 2,1% больше, чем в началегода. А вот бизнес-класс немного просел – 257,1 тысяча рублей за"квадрат" – снижение составляет 0,7%. Что касается элитного класса,то за такое жилье покупатели должны быть готовы выложить 722 тысячи рублей за"квадрат" (-0,2% за квартал).По итогам месяца, отметил Суниев, цена почти неизменилась. В старых границах столицы средняя стоимость квартиры без учета элитногокласса снизилась на 0,4%. "Что касается спроса, то уровень сделок в первомквартале 2018 года превышает показатели 2017 года", – сказал он.В январе 2018 года было зарегистрировано 4 790 сделок по договорамдолевого участия (ДДУ) – это в 2,7 раза больше, чем в первом месяце прошлогогода. В феврале этого года зарегистрировано более 5 500 сделок ДДУ – это на 71%выше показателя февраля 2017 года.По-прежнему главные катализаторы спроса – низкие ипотечныеставки, широкий выбор предложений, в том числе бюджетных, а также праздничные ивесенние скидки от застройщиков."В целом в течение 2018 года мы прогнозируемсохранение высокого уровня спроса", – сказал Суниев.Всего за первый квартал 2018 года в старых границах Москвыстартовало около 50 новых корпусов, включая 18 новых объектов. Общий объемпредложения – около 5600 лотов. Большая их часть – бизнес-класс (56%), затемидет комфорт – 31%, далее эконом – 11%. Элитная недвижимость занимает всеголишь 2% нового объема на столичном рынке недвижимости, подчеркнул гендиректор"Управления экспериментальной застройки микрорайонов".Что касается уже готового жилья, то такое предложениезанимает на конец первого квартала 2018 года 26% от всего объема предложения."К периоду ввода объекта в эксплуатацию на реализации остаются в основномнеликвидные объемы, на которые застройщики вынуждены предлагать дисконт. Скидкив таких корпусах при текущих рыночных условиях достигают 20-30%", -подчеркнул Суниев.Он отметил, что в современных условиях покупатели становятсяочень избирательными и внимательнее подходят к покупке жилья. Помимо цены ониобращают внимание на транспортную доступность, прежде всего, на наличие поблизостистанции метро, а также на развитие социальной инфраструктуры. "Кроме того,покупатели смотрят на репутацию застройщика и качество строительства,функциональность планировочных решений, в том числе наличие планировокевро-формата, наличие парковых зон в пешей доступности", – добавилСуниев.Дополнительные требования предъявляются покупателями привыборе проектов повышенной комфортности. В таких случаях люди заинтересованы впрезентабельности фасадных решений и дизайнерском оформлении входных групп.Кроме того, ряд покупателей останавливают свой выбор на жилье с отделкой,отметил гендиректор "Управления экспериментальной застройкимикрорайонов". Преимущество этой опции в том, что стоимость отделки ужевключена в ипотеку, кроме того, можно быстро въехать в квартиру, в доме небудет шума от ремонтных работ. "В последнее время помимо отделки "подключ" стали доступны проекты с предчистовой отделкой, так называемой отделкой"white box".Такой вариант также позволяет сэкономить время и средства на ремонт,освобождает от "черновых" работ в квартире", – пояснил Суниев.Активно развивается и рынок недвижимости Новой Москвы. Запервый квартал 2018 года на присоединенных территориях было возведено 22 новыхкорпуса, а совокупный объем на конец квартала составил 718,7 тысяч квадратныхметров – 208 корпусов. За три прошлых месяца этот показатель увеличился на19,3%. Говоря о цене, Суниев отметил повышение средней стоимости"квадрата" по итогам первого квартала – на 1,1% до 104, 2 тысячирублей.По предварительным итогам первого квартала 2018 года, объемпоглощения нового жилья составил около 36% от общего количества сделок БольшойМосквы. В целом это соответствует уровню первого квартала прошлого года.целом рынок недвижимости на новых территориях развивается за счет комплексныхпроектов, по большей части комфорт-класса. "Высокий уровень спроса средипокупателей обусловлен стремительным развитием Новой Москвы в части социальнойи транспортной инфраструктуры, а также доступным уровнем цен", -подчеркнул заместитель генерального директора по девелопменту"Мосинжпроекта".