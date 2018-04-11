По итогам первого квартала 2018 года средняя цена на столичное
жилье, не учитывая элитный класс, выросла на 3,3% и составила 206,6 тысячи рублей
за квадратный метр. О динамике на рынке московской недвижимости рассказал
заместитель генерального директора по девелопменту АО Мосинжпроект,
гендиректор Управления экспериментальной застройки микрорайонов
Альберт Суниев.
По итогам первого квартала 2018 года средняя цена на столичное
жилье, не учитывая элитный класс, выросла на 3,3% и составила 206,6 тысячи рублей
за квадратный метр. О динамике на рынке московской недвижимости рассказал
заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект",
гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов"
Альберт Суниев.
По его словам, ценовой показатель связан с плановым повышением
цен по мере роста строительной готовности по ряду объектов, на которые есть
высокий спрос со стороны покупателей. При этом с учетом предоставляемых
застройщиками скидок, реальная стоимость квадратного метра в конце первого
квартала этого года составила 193,6 тысячи рублей за "квадрат", опять
же, без учета элитного сегмента.
Средний уровень дисконта за прошедшие с конца прошлого года
месяцы практически не изменился – 6-7%. При этом скидки могут достигать 19% на
основной объем предложения, а также 25-33% – на ограниченный пул.
Что касается распределения средней стоимости квадратного
метра жилья по классовому признаку, то, как и ранее, самый бюджетный вариант
предлагается в эконом-классе – 114,6 тысячи рублей за квадрат (+0,7% за
квартал), отметил Суниев в интервью РИА Новости.
По словам гендиректора "Управления
экспериментальной застройки микрорайонов", средняя стоимость квадратного
метра в комфорт классе составила 174,6 тысячи рублей, что на 2,1% больше, чем в начале
года. А вот бизнес-класс немного просел – 257,1 тысяча рублей за
"квадрат" – снижение составляет 0,7%. Что касается элитного класса,
то за такое жилье покупатели должны быть готовы выложить 722 тысячи рублей за
"квадрат" (-0,2% за квартал).
По итогам месяца, отметил Суниев, цена почти не
изменилась. В старых границах столицы средняя стоимость квартиры без учета элитного
класса снизилась на 0,4%. "Что касается спроса, то уровень сделок в первом
квартале 2018 года превышает показатели 2017 года", – сказал он.
В январе 2018 года было зарегистрировано 4 790 сделок по договорам
долевого участия (ДДУ) – это в 2,7 раза больше, чем в первом месяце прошлого
года. В феврале этого года зарегистрировано более 5 500 сделок ДДУ – это на 71%
выше показателя февраля 2017 года.
По-прежнему главные катализаторы спроса – низкие ипотечные
ставки, широкий выбор предложений, в том числе бюджетных, а также праздничные и
весенние скидки от застройщиков.
"В целом в течение 2018 года мы прогнозируем
сохранение высокого уровня спроса", – сказал Суниев.
Всего за первый квартал 2018 года в старых границах Москвы
стартовало около 50 новых корпусов, включая 18 новых объектов. Общий объем
предложения – около 5600 лотов. Большая их часть – бизнес-класс (56%), затем
идет комфорт – 31%, далее эконом – 11%. Элитная недвижимость занимает всего
лишь 2% нового объема на столичном рынке недвижимости, подчеркнул гендиректор
"Управления экспериментальной застройки микрорайонов".
Что касается уже готового жилья, то такое предложение
занимает на конец первого квартала 2018 года 26% от всего объема предложения.
"К периоду ввода объекта в эксплуатацию на реализации остаются в основном
неликвидные объемы, на которые застройщики вынуждены предлагать дисконт. Скидки
в таких корпусах при текущих рыночных условиях достигают 20-30%", -
подчеркнул Суниев.
Он отметил, что в современных условиях покупатели становятся
очень избирательными и внимательнее подходят к покупке жилья. Помимо цены они
обращают внимание на транспортную доступность, прежде всего, на наличие поблизости
станции метро, а также на развитие социальной инфраструктуры. "Кроме того,
покупатели смотрят на репутацию застройщика и качество строительства,
функциональность планировочных решений, в том числе наличие планировок
евро-формата, наличие парковых зон в пешей доступности", – добавил
Суниев.
Дополнительные требования предъявляются покупателями при
выборе проектов повышенной комфортности. В таких случаях люди заинтересованы в
презентабельности фасадных решений и дизайнерском оформлении входных групп.
Кроме того, ряд покупателей останавливают свой выбор на жилье с отделкой,
отметил гендиректор "Управления экспериментальной застройки
микрорайонов". Преимущество этой опции в том, что стоимость отделки уже
включена в ипотеку, кроме того, можно быстро въехать в квартиру, в доме не
будет шума от ремонтных работ. "В последнее время помимо отделки "под
ключ" стали доступны проекты с предчистовой отделкой, так называемой отделкой
"white box".
Такой вариант также позволяет сэкономить время и средства на ремонт,
освобождает от "черновых" работ в квартире", – пояснил Суниев.
Активно развивается и рынок недвижимости Новой Москвы. За
первый квартал 2018 года на присоединенных территориях было возведено 22 новых
корпуса, а совокупный объем на конец квартала составил 718,7 тысяч квадратных
метров – 208 корпусов. За три прошлых месяца этот показатель увеличился на
19,3%. Говоря о цене, Суниев отметил повышение средней стоимости
"квадрата" по итогам первого квартала – на 1,1% до 104, 2 тысячи
рублей.
По предварительным итогам первого квартала 2018 года, объем
поглощения нового жилья составил около 36% от общего количества сделок Большой
Москвы. В целом это соответствует уровню первого квартала прошлого года.
В
целом рынок недвижимости на новых территориях развивается за счет комплексных
проектов, по большей части комфорт-класса. "Высокий уровень спроса среди
покупателей обусловлен стремительным развитием Новой Москвы в части социальной
и транспортной инфраструктуры, а также доступным уровнем цен", -
подчеркнул заместитель генерального директора по девелопменту
"Мосинжпроекта".