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<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-kak-podkachat-intellekt.html" target="_blank">Как «подкачать» интеллект?</a> - Командный дух и сила интеллекта. Во Владимире прошёл областной турнир по спортивной версии игры Что?Где?Когда?. В нём участвовали студенты областных колледжей. Чем спортивная игра для умных отличается от популярной теле-версии и кто из легендарных игроков специально приехал на турнир - узнала Маргарита Махрова.