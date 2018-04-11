Канадский врач Норман Барвин оказался отцом как минимум 16 детей, зачатых методом искусственного оплодотворения в его клинике. Врач на протяжение многих лет подменял биологический материал, который ему приносили клиентки, своим. Первый такой случай произошел еще в 1970-х.

Канадский врач Норман Барвин оказался отцом как минимум 16 детей, зачатых методом искусственного оплодотворения в его клинике. Врач на протяжение многих лет подменял биологический материал, который ему приносили клиентки, своим. Первый такой случай произошел еще в 1970-х, сообщает CNN.В суд на Барвина подали представители семьи Диксон, которые в 2016 году заметили, что их дочь Ребекка похожа на врача. Анализы ДНК показали, что Барвин действительно биологический отец девочки. Вскоре в адрес медика посыпались другие подобные обвинения.В итоге, на стороне обвинения оказались 11 человек, чьи родители пользовались услугами Барвина. Все они оказались детьми врача. В настоящий момент точно установлено, что канадец незаконно подменил чужой биологический материал своим, работая с 16 женщинами.Последний такой случай произошел в 2000 году. Барвин отстранен от работы с 2013 года, в отношении него возбуждено уголовное дело.